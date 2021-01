"Udało się objąć pomocą osoby starsze, bezdomne, samotne matki i rodziny". #TVNpomagajmysobie

Jak zauważa przedstawicielka Banku Żywności, posiłki trafiają do bardzo różnych osób. – Udało nam się objąć pomocą prawie wszystkie grupy. Są to osoby starsze, są to samotne matki z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezdomne, rodziny z dziećmi – wylicza rozmówczyni TVN24.

Pomoc dla potrzebujących i dla restauracji

#TVNpomagajmysobie to kolejna edycja akcji wsparcia dla najbardziej potrzebujących w okresie pandemii. Tym razem pomoc ma trafić do osób najuboższych potrzebujących wsparcia w formie ciepłego posiłku, a pośrednio również do restauracji, które te posiłki ugotują. Lokale przygotują dania na wynos i dostarczą do działających w tym samym regionie Organizacji Pożytku Publicznego, zajmujących się dożywianiem najuboższych.