Uczelnie przechodzą na nauczanie zdalne

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydował o zmianie trybu pracy uczelni. To skutek rosnącej liczby zakażeń koronawirusem. Nauka zdalna będzie obowiązywała do końca semestru zimowego.

O decyzji rektor Jacek Popiel poinformował w liście skierowanym do społeczności akademickiej. Semestr zimowy w tym roku kończy się 24 lutego. "W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 podjąłem decyzję o zmianie trybu pracy uczelni do końca semestru zimowego" – czytamy w liście.

Egzaminy zdalnie lub w reżimie sanitarnym

Zdalne nauczanie na innych uczelniach

Co najmniej do 28 lutego zdalnie uczyć się będą studenci Politechniki Śląskiej, a do 22 lutego - Politechniki Wrocławskiej. Inaczej jest na Uniwersytecie Warszawskim. Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022 co do zasady odbywa się stacjonarnie. - Jednak ze względu na sytuację epidemiczną władze wydziału lub kierownicy jednostki dydaktycznej mogą podjąć decyzję o czasowym prowadzeniu zajęć w formie hybrydowej lub zdalnej - przekazała rzeczniczka UW Anna Modzelewska.