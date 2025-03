Ucieczkę przed policją skończył na ogrodzeniu. "Zabrał na jazdę próbą klientów komisu"

Kierowca mazdy zamiast zatrzymać się do policyjnej kontroli przyspieszył. Próba ucieczki zakończyła się jednak fiaskiem, a po zatrzymaniu mężczyzny wyszło na jaw, że ma on orzeczony zakaz kierowania pojazdami. Policjanci podejrzewają też, że za kierownicę wsiadł pod wpływem narkotyków.

Jazda próbna

Okazało się, że kierowca to 25-latek z gminy Kęty, a pasażerami byli klienci komisu samochodowego. "Z relacji pasażerów wynikało, że (…) zamierzali kupić samochód. Na jazdę próbną zabrał ich 25-latek. Przekazali również, że kiedy kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej, wielokrotnie nakazywali mu, aby przerwał jazdę. Niestety kierujący to zlekceważył" – relacjonuje policja.

Podejrzewają, że był pod wpływem narkotyków

25-latek złamał zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi orzeczony w ubiegłym roku przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu. Policjanci podejrzewają jednak, że nie było to jego jedyne przewinienie. "Badanie stanu trzeźwości kierującego przy użyciu alkotestera w wydychanym powietrzu nie wykazało alkoholu. Natomiast badanie testerem narkotykowym w ślinie mężczyzny wykazało obecność marihuany. Do badań toksykologicznych mężczyźnie została pobrana krew" – czytamy w komunikacie.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za złamanie sądownie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami grozi kara po pięć lat więzienia. Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środków odurzających grozi kara do trzech lat więzienia, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz konfiskata pojazdu. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Tyle samo grozi za stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka.