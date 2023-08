Zapadliskami na cmentarzu w Trzebini zajmie się firma od internetu. Zawarto już umowę

We wrześniu rozpoczną się prace zabezpieczające wyłączony z użytkowania fragment cmentarza w Trzebini (woj. małopolskie). Spółka Restrukturyzacji Kopalń zawarła umowę z firmą Fibrenet, która – jak ustalił reporter TVN24 - nie ma nic wspólnego z górnictwem i kopalnictwem. Do tej pory zajmowała się dostarczaniem internetu.

Zaplanowane na wrzesień prace mają potrwać maksymalnie rok. Jak podała SRK, zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązany jest też do przeprowadzenia badań geofizycznych i geotechnicznych gruntu - to one we wrześniu poprzedzą prace uzdatniające.