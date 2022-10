Na cmentarzu w Trzebini zapadła się ziemia. Parafia apeluje o ostrożność, ale nekropolii nie zamyka

Cmentarz jest otwarty

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym przez parafię, która zarządza cmentarzem w Trzebini, nekropolia w najbliższych dniach będzie otwarta dla odwiedzających, ale powinni oni pamiętać, że - zgodnie z informacją umieszczoną przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń - jest to teren zagrożony nieciągłymi deformacjami. Parafia apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odwiedzania cmentarza. Miejsce, gdzie wystąpiło zapadlisko, pozostaje zagrodzony i zamknięty.

- Nie mając stuprocentowej gwarancji, że to miejsce jest bezpieczne, nie podjąłbym żadnej decyzji. Widocznie proboszcz w porozumieniu ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń posiada większą wiedzę na ten temat. Ale z tego co wiem, to jesteśmy w równym stopniu informowani. Ja może nawet jestem czasem bardziej nadgorliwy z zapytaniami - komentuje Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.