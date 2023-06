Zapadlisko na cmentarzu w Trzebini. Rodziny zmarłych idą do sądu

czytaj dalej

Nie, nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów. (...) (Polska - red.) jest także państwem, które nie będzie zmuszane do jakichkolwiek ruchów solidarnościowych względem innych państw - mówiła w wywiadzie dla "Faktów" TVN Ylva Johansson, unijna komisarz do spraw wewnętrznych. - Moim zdaniem jest to przymus, ponieważ musimy płacić za to, że my się nie zgadzamy na ochronę polskich granic na takich zasadach, jakie odpowiadają Polakom - mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki.