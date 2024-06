Tragiczny pożar. Z bloku ewakuowano 19 osób

czytaj dalej

Przepisy Kodeksu wskazują, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza musi odrzucić sprawozdanie finansowe. To sześć przesłanek - mówiła w TVN24 Anna Frydrych-Depka, ekspertka prawa wyborczego. Odniosła się do zapowiedzi ministra Adama Bodnara, że wystąpi do PKW o zbadanie sprawozdania finansowego PiS w związku z opublikowaną mapą przepływu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Frydrych-Depka zaznaczyła, że "ciężko jej sobie wyobrazić sytuację, w której to sprawozdanie zostanie odrzucone".