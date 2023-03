W mieście zapada się ziemia, przez zagrożenie mieszkańcy muszą oddać garaże

Jak poinformował nas trzebiński radny Józef Dziedzic, w ostatnich dniach zaskoczeni mieszkańcy osiedla Siersza otrzymali od SRK wypowiedzenia umów najmu. Mają zwolnić należące do spółki garaże do końca miesiąca. - Dotyczy to garaży przy ulicy Grunwaldzkiej. Na razie to wróżenie z fusów, co w tym miejscu będzie robić SRK - powiedział radny.