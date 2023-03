Nietrzeźwy wjechał na tory i zderzył się z pociągiem. Cudem przeżył

czytaj dalej

Stołeczna prokuratura tydzień temu zdecydowała o wszczęciu śledztwa dotyczącego podejrzenia, że w korespondencji mailowej wymienianej przez ministra Michała Dworczyka z jego doradcą do spraw obronności doszło do ujawnienia tajemnic państwowych, w tym chronionych najwyższą klauzulą "ściśle tajne" - dowiedział się tvn24.pl. W tej sprawie zawiadomienie do prokuratury złożyli politycy opozycji.