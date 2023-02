Państwowa Służba Geologiczna dołączy do badań w Trzebini

Rozszerzenie badań w Trzebini

Dalszym etapem będzie analiza geologiczna obszaru złoża węgla kamiennego "Siersza" i korelacja wyników badań z mapami górniczymi, co pozwoli na wyznaczenie potencjalnych nowych stref, w obrębie których może dojść do pojawienia się zapadliskowych - wskazano.

Zapadliska w Sierszy

Najnowsze zapadlisko w Trzebini powstało w piątek (3 lutego) na płycie stadionu UKS Górnik Siersza. Dziura ma ok. 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Od świąt Bożego Narodzenia jest to już siódme potwierdzone zapadlisko w Trzebini. Przedostatnie miało miejsce 20 stycznia na terenach zalesionych w rejonie ul. Jana Pawła II. O serii zapadlisk stało się głośno we wrześniu zeszłego roku, kiedy dziura powstała na terenie parafialnego cmentarza i wchłonęła ok. 40 grobów. Wcześniej, od sierpnia 2021 r., w Trzebini ziemia zapadała się co najmniej 10 razy.