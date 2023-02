W Trzebini ziemia zapadła się na osiedlu. Wcześniej zapewniano, że budynki są bezpieczne

czytaj dalej

Skarga Komisji Europejskiej do TSUE za wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego wywołała reakcję obozu rządzącego. Politycy wrócili do fałszywej narracji, że wyroki polskiego TK nie różnią się od tych, które wydawały sądy konstytucyjne innych państw UE. Wyjaśniamy, dlaczego to nieprawda.