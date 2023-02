Ziemia w Trzebini zapadła się kilkadziesiąt razy. Mieszkańcy stworzyli interaktywną mapę

czytaj dalej

Luty jest miesiącem wielu nowości filmowych i serialowych na HBO Max, ale swoją premierę będą mieć także trzy dokumenty, m.in. "Johnny Depp kontra Amber Heard". Widzowie mogą liczyć też na kontynuacje swoich ulubionych produkcji, takich jak "The Last of Us". Co warto obejrzeć w tym miesiącu?