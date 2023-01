Kolejne zapadlisko w Trzebini. Tym razem ziemia zapadła się przy domu kultury

Informację o kolejnym zapadlisku na osiedlu Siersza w Trzebini strażacy otrzymali we wtorek około godziny 13.30. Na miejscu okazało się, że dziura pojawiła się około 20 metrów od domu kultury, mieszczącego się w willi wpisanej do rejestru zabytków województwa małopolskiego.

Straż pożarna: dziura ma dwa metry głębokości

Dołujący problem Trzebini

"Chcę, by niezależny podmiot pomógł nam w znalezieniu sposobu na zabezpieczenie terenu przed występowaniem kolejnych zapadlisk. Ani ja, ani pracownicy Urzędu Miasta w Trzebini, nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Zależy mi, by SRK S.A., poza końcowymi wynikami, przedstawiła też surowe dane, które następnie przekażę do analizy niezależnym ekspertom, by nie było wątpliwości, co do ew. zagrożenia" - napisał Okoczuk w mediach społecznościowych.