Duży pożar hali magazynowej. Apel do okolicznych mieszkańców

Jak przekazuje rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły, płonie hala o wymiarach 30 na 20 metrów. - Cała hala objęta jest ogniem, wewnątrz znajdują się materiały łatwopalne - informuje strażak.
Dodaje, że na razie służby nie mają informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracuje 18 zastępów straży.
- Mieszkańcy są proszeni o zamknięcie okien na czas trwania akcji gaśniczej. Na miejsce została wysłana grupa chemiczna w celu kontroli jakości powietrza - relacjonuje Ciepły.
Więcej informacji wkrótce.
Autorka/Autor: bż/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24