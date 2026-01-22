Logo strona główna
MAŁOPOLSKA

Duży pożar hali magazynowej. Apel do okolicznych mieszkańców

Pilne
Trzebinia (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Straż pożarna walczy z pożarem hali magazynowej przy ulicy Dworcowej w Trzebini (Małopolskie). Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien.

Jak przekazuje rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły, płonie hala o wymiarach 30 na 20 metrów. - Cała hala objęta jest ogniem, wewnątrz znajdują się materiały łatwopalne - informuje strażak.

Dodaje, że na razie służby nie mają informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracuje 18 zastępów straży.

- Mieszkańcy są proszeni o zamknięcie okien na czas trwania akcji gaśniczej. Na miejsce została wysłana grupa chemiczna w celu kontroli jakości powietrza - relacjonuje Ciepły.

Więcej informacji wkrótce.

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

MałopolskapożarStraż pożarnaTrzebinia
