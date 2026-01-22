Duży pożar hali magazynowej. Apel do okolicznych mieszkańców

Trzebinia (Małopolska) Źródło: Google Earth

Jak przekazuje rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły, płonie hala o wymiarach 30 na 20 metrów. - Cała hala objęta jest ogniem, wewnątrz znajdują się materiały łatwopalne - informuje strażak.

Dodaje, że na razie służby nie mają informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracuje 18 zastępów straży.

- Mieszkańcy są proszeni o zamknięcie okien na czas trwania akcji gaśniczej. Na miejsce została wysłana grupa chemiczna w celu kontroli jakości powietrza - relacjonuje Ciepły.

Więcej informacji wkrótce.

