Zapadlisko pochłonęło 40 grobów. Reporter TVN24: cmentarz jest samowolą budowlaną byłego proboszcza

- Przejęliśmy te tereny w roku 2017. Niestety muszę stwierdzić, że ta rozbudowa była niepoparta żadnymi pozwoleniami. Była to typowa samowola budowlana. Procedujemy kwestie zawarcia porozumienia z gminą, żeby ten teren przekazać gminie. W następnej kolejności byłaby to decyzja burmistrza o przekazaniu na cele sakralne dla parafii - powiedział Marek Pieszczek, prezes SRK. Potwierdził jednocześnie, że proboszcz dokonał samowoli budowlanej, tworząc w tym miejscu cmentarz.

Proboszcz, który utworzył nielegalny cmentarz, przeszedł już na emeryturę . Wcześniej zarządzał parafią przez 35 lat. - Ksiądz nie zgodził się na rozmowę przed kamerą, ale rozmawiał z nami. Tłumaczył, że takie były czasy na początku lat 2000, że wszystko załatwiało się "na słowo". Według niego chodził do radnych i byłego burmistrza, zapewniali go, żeby rozbudowywał cmentarz, bo taka jest potrzeba chwili, ale o żadne dokumenty i pozwolenia się nie starał - relacjonuje reporter TVN24.

Kolejne zapadliska w Trzebini

W ostatnim czasie ziemia w Trzebini zapadła się kilkadziesiąt razy, z czego cztery dziury pojawiły się w terenie zabudowanym, w przeszłości zabezpieczanym przed taką ewentualnością. Do czterech zapadlisk doszło tylko w tym roku. Gmina czeka na wyniki badań zlecone przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, mające dać odpowiedź na pytanie, co znajduje się pod ziemią, które rejony są najbardziej zagrożone i co należy zrobić, żeby ten teren zabezpieczyć. Zastrzega przy tym, że to właśnie spółka jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.