Kraków Tragedia w Skawinie. Ciała czterech osób, w tym noworodka, w mieszkaniu Mikołaj Stępień |

Cztery ciała znalezione w mieszkaniu w Skawinie. Policja o wstępnych ustaleniach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka

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Jak przekazała na antenie TVN24 rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie, podinspektor Katarzyna Cisło, około godziny 15.15 w piątek, służby zostały zaalarmowane przez mężczyznę o tym, że nie może dostać się do mieszkania swojej córki i zięcia, którym przed ośmioma dniami urodziło się dziecko. Była tam też babcia noworodka, która pomagała w opiece.

Rzeczniczka poinformowała, że policjanci weszli do znajdującego się na drugim piętrze mieszkania siłowo. Na miejscu znaleźli ciała wszystkich czterech osób.