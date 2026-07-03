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Kraków

Tragedia w Skawinie. Ciała czterech osób, w tym noworodka, w mieszkaniu

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Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Cztery ciała znalezione w mieszkaniu w Skawinie. Policja o wstępnych ustaleniach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka
Ciała młodego małżeństwa i ich ośmiodniowej dziewczynki oraz babci znaleziono w mieszkaniu w Skawinie - podała policja. O tym, że nie można nawiązać kontaktu z rodziną, służby zaalarmował dziadek. Policja bada sprawę.

Jak przekazała na antenie TVN24 rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie, podinspektor Katarzyna Cisło, około godziny 15.15 w piątek, służby zostały zaalarmowane przez mężczyznę o tym, że nie może dostać się do mieszkania swojej córki i zięcia, którym przed ośmioma dniami urodziło się dziecko. Była tam też babcia noworodka, która pomagała w opiece.

Rzeczniczka poinformowała, że policjanci weszli do znajdującego się na drugim piętrze mieszkania siłowo. Na miejscu znaleźli ciała wszystkich czterech osób.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Policja
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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