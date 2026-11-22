Tragedia w Zakopanem. Mężczyzna miał wypaść z okna. W mieszkaniu znaleziono ciało kobiety
Do tragedii doszło w sobotę po godzinie 13.40. Policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który najprawdopodobniej wypadł z okna budynku zlokalizowanego w pobliżu ulicy Krupówki w Zakopanem.
44-latek odniósł poważne obrażenia. Został przetransportowany do szpitala.
Ciało kobiety w mieszkaniu
Aspirant sztabowy Roman Wieczorek z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem przekazał w rozmowie z tvn24.pl, że w mieszkaniu, z którego mógł wypaść mężczyzna, funkcjonariusze znaleźli ciało 76-letniej kobiety.
- Czynności trwały do późnych godzin nocnych - poinformował.
Przesłuchiwali świadków
Na miejscu pracowali policjanci z pionu dochodzeniowo-śledczego, prokurator, technik kryminalistyki oraz policjanci z laboratorium kryminalistycznego. Przesłuchiwany byli też świadkowie.
- Najprawdopodobniej w poniedziałek będziemy mogli powiedzieć coś więcej – zaznacza policjant.