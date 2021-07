Politycy PiS bawili się na festiwalu, gdy obowiązywały obostrzenia. Prokuratura nie widzi powodów do śledztwa

Śledztwa nie będzie, prokuratura nie znalazła przesłanek

- Jeśli chodzi o samo postepowanie związane z tym czy doszło do popełnienia przestępstwa, to musimy mieć na uwadze całokształt tych ustaleń. Między innymi to, czy w tym spotkaniu uczestniczyły osoby, które były zakażone bądź podejrzane o to, że mogą być zakażone, jak i o to, czy w wyniku tego spotkania doszło konkretnie do sytuacji, w której został ktokolwiek narażony na niebezpieczeństwo zakażenia tą chorobą. Takich sytuacji w toku tego postepowania nie stwierdzono – wyjaśnia Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy kieleckiej prokuratury.