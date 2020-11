Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi Teatru Bagatela

Krakowska prokuratura skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi Teatru Bagatela. Henryk Jacek S. został oskarżony o mobbing i nadużycia seksualne. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Hnatko wyjaśnił, że S. zarzucono "czyny przeciwko wolności seksualnej, naruszania praw pracowniczych oraz naruszania nietykalności cielesnej" na szkodę dziewięciu pokrzywdzonych. Wśród nich znalazło się pięć czynów "wyczerpujących znamiona przestępstwa naruszenia praw pracowniczych i doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej", dwa czyny "wyczerpujące znamiona przestępstwa naruszenia praw pracowniczych", a także dwa dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej. Do zdarzeń miało dochodzić między 2009 a 2019 rokiem.

Rzecznik wyjaśnił, że "czyny oskarżonego polegały na naruszaniu praw pracowniczych", co miało przejawiać się poprzez dyskryminację pokrzywdzonych ze względu na płeć, brak zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz naruszenie godności pracownika. "W odniesieniu do sześciu osób pokrzywdzonych doszło również do doprowadzenia ich do poddania się innej czynności seksualnej" - przekazał.