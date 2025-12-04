Logo strona główna
Kraków

Z tatrzańskich szlaków zniknęły czujniki. Apel władz parku

Urządzenia AGH monitorowały ruch turystyczny na szlakach
Z tatrzańskich szlaków zniknęły czujniki monitorujące natężenie ruchu turystycznego
Źródło: Tatrzański Park Narodowy
Czujniki monitorujące natężenie ruchu turystycznego zniknęły ze szlaków w Tatrzańskim Parku Narodowym. Urządzenia należały do naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej. Władze TPN zaapelowały o ich zwrot. "Każdy zaginiony czujnik to także utracone dane" - tłumaczą przyrodnicy.

Z dwóch tatrzańskich szlaków zniknęły urządzenia badawcze monitorujące ruch turystyczny, należące do naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej - poinformował Tatrzański Park Narodowy.

Chodzi o niewielkie czujniki monitorujące natężenie ruchu turystycznego. Urządzenia były umieszczone przy odcinkach dwóch szlaków - z Trzydniowiańskiego Wierchu na Kończysty Wierch oraz na trasie z Kobylarzowego Żlebu na Małołączniak.

Urządzenia AGH monitorowały ruch turystyczny na szlakach
Urządzenia AGH monitorowały ruch turystyczny na szlakach
Źródło: Tatrzański Park Narodowy

Ostatnio widziano je w sierpniu

Jak podkreśla TPN, czujniki służą wyłącznie celom naukowym i nie mają żadnej wartości użytkowej. Park apeluje do osób, które mogły je przypadkowo zabrać lub odnaleźć, o ich zwrot lub kontakt z pracownikami TPN. "Każdy zaginiony czujnik to także utracone dane, których potrzebują naukowcy, by kontynuować badania" - podkreślono.

Gałęzie tuż przy drodze do Morskiego Oka. Wiadomo, kto je zostawił

Gałęzie tuż przy drodze do Morskiego Oka. Wiadomo, kto je zostawił

Tatrzański Park Narodowy zamyka część popularnych szlaków

Tatrzański Park Narodowy zamyka część popularnych szlaków

Jak wyjaśnił prowadzący projekt dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, dokładny czas zniknięcia urządzeń trudno określić, ponieważ miejsca ich instalacji pozbawione są zasięgu internetowego. Dane z czujników można było odczytać jedynie na miejscu, bezpośrednio z kart pamięci.

Urządzenia AGH monitorowały ruch turystyczny na szlakach
Urządzenia AGH monitorowały ruch turystyczny na szlakach
Źródło: Tatrzański Park Narodowy

- Ostatni raz dane były kopiowane pod koniec sierpnia. Potem urządzenia już nie były widziane, a teraz odkryliśmy, że ich nie ma - przekazał naukowiec. Jak dodał, zespół badawczy liczył, że znalazca przekaże czujniki do TPN, jednak tak się nie stało.

Turyści na zamarzniętym Morskim Oku. "Wchodzi jeden, drugi, a potem idzie cały tysiąc"

Turyści na zamarzniętym Morskim Oku. "Wchodzi jeden, drugi, a potem idzie cały tysiąc"

Hałas o boisko pod Tatrami dotarł do Warszawy. Minister chce wyjaśnień

Hałas o boisko pod Tatrami dotarł do Warszawy. Minister chce wyjaśnień

Naukowiec podkreślił, że najcenniejsze są zapisane na urządzeniach informacje. Czujniki były zamontowane w czerwcu tego roku przy dwóch szlakach i miały służyć do liczenia turystów oraz porównywania natężenia ruchu z tempem zużywania nawierzchni ścieżek. Były to jedyne urządzenia działające w Tatrach w ramach trzyletniego projektu badawczego. Badacz zapowiedział zgłoszenie sprawy policji. Urządzenia miały zostać zdemontowane na okres zimowy i ponownie zainstalowane w przyszłym roku.

Urządzenia można oddać w punktach TPN: w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Chałubińskiego 44 w Zakopanem, w Tatrzańskim Archiwum Planety Ziemia przy wylocie Doliny Kościeliskiej oraz w Dyrekcji TPN w zakopiańskich Kuźnicach.

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tatrzański Park Narodowy

Tatryparki narodoweNaukaturystykaGóryMałopolskaUczelnie wyższe w Polsce
