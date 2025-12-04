Z tatrzańskich szlaków zniknęły czujniki. Apel władz parku

Z tatrzańskich szlaków zniknęły czujniki monitorujące natężenie ruchu turystycznego Źródło: Tatrzański Park Narodowy

Z dwóch tatrzańskich szlaków zniknęły urządzenia badawcze monitorujące ruch turystyczny, należące do naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej - poinformował Tatrzański Park Narodowy.

Chodzi o niewielkie czujniki monitorujące natężenie ruchu turystycznego. Urządzenia były umieszczone przy odcinkach dwóch szlaków - z Trzydniowiańskiego Wierchu na Kończysty Wierch oraz na trasie z Kobylarzowego Żlebu na Małołączniak.

Urządzenia AGH monitorowały ruch turystyczny na szlakach Źródło: Tatrzański Park Narodowy

Ostatnio widziano je w sierpniu

Jak podkreśla TPN, czujniki służą wyłącznie celom naukowym i nie mają żadnej wartości użytkowej. Park apeluje do osób, które mogły je przypadkowo zabrać lub odnaleźć, o ich zwrot lub kontakt z pracownikami TPN. "Każdy zaginiony czujnik to także utracone dane, których potrzebują naukowcy, by kontynuować badania" - podkreślono.

Jak wyjaśnił prowadzący projekt dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała, dokładny czas zniknięcia urządzeń trudno określić, ponieważ miejsca ich instalacji pozbawione są zasięgu internetowego. Dane z czujników można było odczytać jedynie na miejscu, bezpośrednio z kart pamięci.

- Ostatni raz dane były kopiowane pod koniec sierpnia. Potem urządzenia już nie były widziane, a teraz odkryliśmy, że ich nie ma - przekazał naukowiec. Jak dodał, zespół badawczy liczył, że znalazca przekaże czujniki do TPN, jednak tak się nie stało.

Naukowiec podkreślił, że najcenniejsze są zapisane na urządzeniach informacje. Czujniki były zamontowane w czerwcu tego roku przy dwóch szlakach i miały służyć do liczenia turystów oraz porównywania natężenia ruchu z tempem zużywania nawierzchni ścieżek. Były to jedyne urządzenia działające w Tatrach w ramach trzyletniego projektu badawczego. Badacz zapowiedział zgłoszenie sprawy policji. Urządzenia miały zostać zdemontowane na okres zimowy i ponownie zainstalowane w przyszłym roku.

Urządzenia można oddać w punktach TPN: w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Chałubińskiego 44 w Zakopanem, w Tatrzańskim Archiwum Planety Ziemia przy wylocie Doliny Kościeliskiej oraz w Dyrekcji TPN w zakopiańskich Kuźnicach.