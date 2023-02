Runął mostek w Dolinie Białego w Tatrach. Zamknięty szlak

Szlak prowadzący do Doliny Białego w Tatrach został zamknięty do odwołania. Powodem jest zawalenie się mostku. Jak przekazała przedstawicielka Tatrzańskiego Parku Narodowego, przyczyną zawalenia się konstrukcji był prawdopodobnie śnieg. Na razie nie wiadomo, kiedy mostek zostanie odbudowany.

O zdarzeniu Tatrzański Park Narodowy poinformował we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych. "W tym momencie bezpieczne przejście nie jest możliwe" - podkreślił TPN we wpisie na Facebooku.

Winny prawdopodobnie śnieg. Naprawa może potrwać

Jak wyjaśniła Paulina Kołodziejska z TPN, przyczyną zawalenia się drewnianej przeprawy był najprawdopodobniej śnieg. Nic nie wskazuje na to, by było to działanie wandali. Podjęto decyzję o zamknięciu szlaku.

- To się po prostu zdarza, jest dużo śniegu. W tej chwili panowie w terenie zamykają wszystkie możliwości dojścia do Doliny Białego nie od wlotu, tylko od Kuźnic i od Doliny Strążyskiej. Bo o ile ktoś idzie od strony Doliny Białego to jest to stosunkowo niedaleko i może zawrócić. Gorzej, jak ktoś idzie na przykład Ścieżką nad Reglami - wyjaśniła nam Kołodziejska. Jak dodała, doraźnie przez potok została przerzucona drabinka, przez którą pracownicy TPN pomagają przejść turystom, którzy dostali się na miejsce przed zamknięciem szlaku.