Zamkną najpopularniejszy szlak w Tatrach

Morskie Oko w Tatrach Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Droga do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pieszego i kołowego w piątek, 30 maja, oraz od poniedziałku 2 czerwca do odwołania - poinformował Tatrzański Park Narodowy. Utrudnień nie będzie w najbliższy weekend.

Remont drogi do Morskiego Oka

Planowane zamknięcie drogi jest związane z kolejnym etapem remontu nawierzchni od leśniczówki Wanta w kierunku Palenicy Białczańskiej. To odcinek o długości około 2,5 kilometra.

W związku z robotami drogowymi 30 maja i od 2 czerwca nie będzie możliwości dojścia ani dojazdu do Morskiego Oka z Palenicy Białczańskiej – zarówno dla pieszych jak i dla przewozów konnych i busów elektrycznych.

⚠️ Od 30 maja Starostwo Powiatowe w Zakopanem planuje następny etap remontu drogi do Morskiego Oka - prace będą odbywały... Posted by Tatrzański Park Narodowy on Thursday, May 29, 2025 Rozwiń

Jak informuje TPN, w tych dniach możliwy będzie jedynie spacer do Rusinowej Polany. Dojście do Morskiego Oka alternatywnymi szlakami – np. przez Dolinę Gąsienicową – będzie możliwe, ale ze względu na ich długość i trudność TPN sugeruje przełożenie wyprawy na okres po zakończeniu prac.

Kiedy znów otworzą drogę do Morskiego Oka?

Jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, pieszy ruch na remontowanym odcinku zostanie przywrócony najwcześniej w środę, 4 czerwca. Przewozy konne mogą być wznowione z opóźnieniem 1-2 dni - po zakończeniu prac wykończeniowych - informują władze parku.

W najbliższy weekend droga do Morskiego Oka pozostanie otwarta zarówno dla turystów pieszych jak i pojazdów.

TPN zapewnia, że w przypadku zmian harmonogramu – uzależnionego głównie od pogody – będzie informował na bieżąco. Parkingi w rejonie szlaku do Morskiego Oka będą funkcjonować bez zmian dla turystów planujących wędrówki w inne rejony Tatr.

Droga do Morskiego Oka to najpopularniejszy szlak turystyczny w Tatrach. Co roku wchodzi na niego ponad 700 tysięcy osób.

Warunki turystyczne w Tatrach

Jak poinformował w czwartkowym komunikacie turystycznym Tatrzański Park Narodowy, nie tylko szlak na Morskie Oko będzie w najbliższym czasie zamknięty. Od 29 maja do odwołania nieczynny w obu kierunkach jest czarny szlak turystyczny na odcinku między Polaną Chochołowską a Kaplicą św. Jana Chrzciciela. Powodem jest remont tej kaplicy.

Mimo że jest już późna wiosna, w Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Podobna prognoza dotyczy piątku, 30 maja.

Zimowe warunki w Tatrach Źródło: tvnmeteo.pl

"Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak podkreślono w komunikacie TPN, "na zalegającym w wyższych partiach Tatr śniegu, jest bardzo ślisko. Poślizgnięcie się w stromym terenie, grozi niebezpiecznym w skutkach upadkiem z wysokości".