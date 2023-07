Urazy, zasłabnięcia z powodu upału i zagubione dzieci. 23 interwencje w Tatrach

Wypadki, zagubione dzieci i gaz pieprzowy na Giewoncie

TOPR wzywany był również do pomocy w zlokalizowaniu zagubionych dzieci, a także rodziców. W ciągu weekendu doszło też do trzech wypadków taternickich. Pomocy potrzebowali wspinacze na Mnichu nad Morskim Okiem, na Skrajnym Granacie oraz na Buczynowej Strażnicy, gdzie w wyniku upadku doszło do bardzo poważnego wypadku - taternik z urazami kończyn i kręgosłupa został przetransportowany do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem.