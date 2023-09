Turysta z psem w torbie wspinał się po stromym zboczu.  "To bezmyślne traktowanie zwierzęcia." Nagranie

Jeden z turystów, wychodząc w Tatry, zabrał ze sobą psa, a podczas wspinaczki po stromym zboczu włożył zwierzę do dużej torby z otworami na łapy. Nagranie nietypowego pomysłu udostępnił w mediach społecznościowych świadek zdarzenia. - To sytuacja niedopuszczalna, bezmyślne traktowanie psa - komentuje w rozmowie z tvn24.pl behawiorysta zwierzęcy.

W mediach społecznościowych we wtorek opublikowany został film, na którym widać wspinającego się po stromym zboczu turystę wnoszącego psa w dużej niebieskiej torbie z otworami na łapy - to najprawdopodobniej reklamówka jednej z sieci sklepów meblowych.

Behawiorysta: bezmyślne traktowanie psa, sytuacja niedopuszczalna

Poprosiliśmy o komentarz specjalistę. Jak mówi nam Andrzej Kłosiński, behawiorysta zwierzęcy COAPE (to polski oddział Centre of Applied Pet Ethology, organizacji kształcącej behawiorystów zwierząt - przyp. red. ), turysta zachował się nieodpowiedzialnie. - Nie jest to komfortowe dla psa. Dziecka też byśmy w torbie nie przenosili w takie miejsce, z uwagi na to, że jest narażone na strach. Pies się boi, jest skrępowany, nie ma możliwości wyboru jakiegoś zachowania. Uważam, że to sytuacja niedopuszczalna, bezmyślne traktowanie psa. Prawdopodobnie intencja była dobra, ale nie ma to absolutnie sensu - mówi Kłosiński.