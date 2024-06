"Szli bez sprzętu, jeden z turystów pośliznął się i spadł"

czytaj dalej

Fundusz Sprawiedliwości wejdzie do historii, będzie w podręcznikach i kiedy czytam, co tam się wyprawiało, no to myślę: byliśmy naprawdę blisko katastrofy - mówił w "Faktach po Faktach" Paweł Kowal (KO). - Jeżeli były tam nieprawidłowości, to należy je wskazać i winnych ukarać - stwierdził Zbigniew Bogucki (PiS).