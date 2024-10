Rowerem elektrycznym wjechał na Giewont. Władze parku chcą go ukarać

Straż parku szuka rowerzysty

- Straż parku będzie starała się ustalić dane tej osoby, by ją ukarać. W takich przypadkach jest to jednak niezwykle trudne. Ktoś musiałby tę osobę rozpoznać - przyznała Kołodziejska. - Sytuacja jest kuriozalna. Widać na nagraniu, że ten mężczyzna bardzo mocuje się z rowerem. Chwila nieuwagi i mógłby polecieć w dół. To było bardzo niebezpieczne - oceniła przedstawicielka TPN. Strażnicy parku mogą ukarać turystę mandatem w wysokości do 500 złotych.