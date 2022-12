Turyści biegają i skaczą po zamarzniętym Morskim Oku. Apele ratowników nie pomagają

20 osób na zamarzniętej tafli Morskiego Oka

Ratownik TOPR: gdy do jeziora zejdzie śnieg, lód się załamie i dojdzie do tragedii

- W ostatnich dniach mamy do czynienia z dodatnimi temperaturami. W związku z tym ten lód robi się trochę miękki, mniej wytrzymały. Nie pchałbym się na to jezioro, bardzo odradzam - mówił TOPR-owiec. Dodał, że nad Morskim Okiem znajdują się wyloty stromych żlebów, w których gromadzi się śnieg i z których zimą schodzą lawiny. - Gdy przychodzi ocieplenie, pokrywa śnieżna ulega destabilizacji, a śnieg zsuwa się żlebem aż do tafli i załamuje lód. Gdyby w tym samym czasie na jeziorze znajdywali się ludzie, doszłoby do tragedii - mówił.