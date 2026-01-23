Turyści błądzili, potykali się i chorowali. 2025 rok w Tatrach

Zimowy krajobraz w Tatrach Źródło: Przemek Sobczyk

Jak podali ratownicy, w minionym roku pomocy potrzebowało o 130 turystów mniej, niż w roku 2024. Więcej było za to ciężkich urazów - ta liczba skoczyła z 401 do 492. Liczba lekkich urazów była na podobnym poziomie i wyniosła 445. Z kolei liczba zdarzeń zakończonych bez urazów spadła do 247, a to o 211 mniej niż rok wcześniej.

Wyraźnie zmniejszyła się także liczba wypadków taternickich - wspinaczkowych. W 2025 roku zanotowano ich 33, co oznacza spadek o 20 przypadków rok do roku.

Ratownicy zauważają, że w większości kategorii, jeśli chodzi o wypadki, odnotowują spadki. "Jedną z niewielu kategorii, w których odnotowaliśmy wzrost jest liczba urazów ciężkich, wynikająca m.in. ze zmiany sposobu klasyfikowania wypadków" - zastrzegają.

Było też o dwa mniej wypadki śmiertelne - w 2024 roku życie w polskich Tatrach straciło 18 osób, w ubiegłym roku - 16.

Więcej turystów chorych, mniej pod lawinami

Jak wyliczyli ratownicy z Zakopanego, śmigłowiec brał udział w 316 akcjach, co oznacza spadek o 123 interwencje w porównaniu z 2024 rokiem.

TOPR zanotował niewielki wzrost liczby nagłych zachorowań w górach. W 2025 roku było ich 274. Zmniejszyła się liczba wypadków lawinowych - do sześciu. Ratownicy pomagali również 35 turystom, którzy zabłądzili.

Znacząco spadła liczba wypadków spowodowanych brakiem umiejętności turystów lub wspinaczy. W 2025 roku było ich 120, czyli o 59 mniej niż rok wcześniej. Nieodpowiednie wyposażenie turystów przyczyniło się do 77 wypadków, co oznacza spadek o 44 przypadki rok do roku.

Ratownicy interweniowali także przy 15 wypadkach skiturowych i przy czterech wypadkach narciarskich - to o sześć mniej niż rok wcześniej.

Z danych TOPR-u wynika, że najczęstszą przyczyną zdarzeń były upadki i potknięcia. W 2025 roku było ich 535, co oznacza wzrost o 36 przypadków w porównaniu z 2024 rokiem. Liczba wypadków związanych z upadkami z wysokości była na podobnym poziomie i wyniosła 74.

