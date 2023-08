Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł w 50-metrową przepaść

czytaj dalej

O problemach, jakie mogą pojawić się przy głosowaniu i liczeniu kart wyborczych za granicą, mówił we "Wstajesz i weekend" profesor Jacek Haman z Fundacji Batorego. Ocenił, że zmiany w Kodeksie wyborczym były wprowadzone w sposób "chaotyczny". - Jak się skomunikują tego typu rzeczy, to w jakimś momencie rzeczywiście może dojść do sytuacji, w której gdzieś ten system padnie. Na przykład w Londynie, gdzie nie starczy czasu na policzenie głosów - mówił. Jego zdaniem "ryzyko tego typu wydarzeń robi się coraz większe".