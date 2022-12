Polscy turyści latają zbyt nisko nad Tatrami - twierdzą Słowacy i zawiadamiają policję

Zgłoszenie na policję

Organizator lotów tłumaczy

Jak wyjaśnił jeden z organizatorów lotów śmigłowcem nad Tatrami z Bukowiny Tatrzańskiej, wlatywanie śmigłowcem w granicę parku narodowego co prawda koliduje z przepisami, ale park ma swoje granice pionowe i poziome, a piloci są zobowiązani do zachowania odpowiedniej wysokości.

- My tych granic nie naruszamy. Granicę powietrzną jasno określają przepisy. Jak się te parametry utrzymuje, to można lecieć. Jeżeli pilot leci zgodnie z mapą lotniczą, to wszystko jest w porządku. Prowadziliśmy korespondencję ze stroną słowacką, chcieliśmy się spotkać i wyjaśnić, że działamy zgodnie z przepisami, ale do tego nie doszło. W Polsce mamy jasne przepisy, jeżeli chodzi o loty śmigłowcem i tego się trzymamy, a nie lokalnych przepisów parkowych - powiedział organizator lotów śmigłowcowych nad Tatrami.