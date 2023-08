Polka doznała kontuzji w słowackich Tatrach, przez całą noc czuwali przy niej ratownicy

Polska turystka spędziła pod Staroleśnym Szczytem w słowackich Tatrach Wysokich całą noc po tym, jak doznała kontuzji kolana i utknęła w trudnym terenie. Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych na miejsce nie mógł dotrzeć śmigłowiec, dlatego ratownicy po opatrzeniu nogi czuwali nad kobietą do świtu. We wtorek rano poszkodowana została przetransportowana do szpitala.