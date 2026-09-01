Tatry Skrócona trasa przewozów konnych nad Morskie Oko. TPN będzie analizował reakcję turystów Oprac. Piotr Krysztofiak |

Skrócona trasa przewozów konnych do Morskiego Oka Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zaprzęgi będą przewozić turystów początkowym, około trzykilometrowym, bardziej płaskim odcinkiem trasy z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, turyści pójdą pieszo do Morskiego Oka pięciokilometrowym szlakiem. – 1 września ruszamy z pilotażem skróconej trasy wozów konnych do Morskiego Oka. Ta skrócona trasa to konsekwencja listu intencyjnego podpisanego w lutym 2025 roku – powiedział dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Przewozy konne na trasie do Morskiego Oka tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Zarówno wozy konne, jak i busy elektryczne

Jak wyjaśnił, celem pilotażu jest przygotowanie do docelowej usługi, w ramach której na trasie do Morskiego Oka mają funkcjonować zarówno wozy konne, jak i busy elektryczne. W tym celu już kupiono z budżetu resortu klimatu i środowiska cztery pojazdy, a kolejnych 16 sfinansowanych z NFOŚiGW ma dotrzeć do Zakopanego w czerwcu przyszłego roku. W systemie przejazdów łączonych wozy konne będą woziły turystów do wysokości Wodogrzmotów Mickiewicza, a następnie chętni mają być dowożeni elektrycznymi busami do Włosienicy przed Morskim Okiem. – Żeby się dobrze do tego przygotować, musimy przede wszystkim zebrać dane i opanować całą organizację tego transportu łączonego. Chcemy się przekonać, ile kursów będzie można wykonać na tym dystansie, jaki będzie czas odpoczynku koni na przystankach, jaka będzie przepustowość takiego łączonego systemu i jaki będzie popyt – powiedział Ziobrowski.

Trasa nad Morskie Oko Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Analiza reakcji turystów

Dodał, że TPN będzie analizował także reakcję turystów na skrócenie trasy. – Jednym z głównych elementów listu intencyjnego, który podpisaliśmy z minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską, wozakami i władzami samorządowymi było to, że przewoźnicy na tej zmianie mają nie stracić. To będzie przedmiotem naszej wnikliwej analizy – zaznaczył dyrektor TPN. Jak poinformował, Park odbył już pierwsze spotkania w tej sprawie i ustalił sposób pozyskania potrzebnych danych. TPN planuje kolejne badania siły uciągu koni na skróconym odcinku. – Jesteśmy już w kontakcie z uczelniami, aby to wykonać, żeby raz na zawsze pokazać, jak faktycznie ta sytuacja na drodze do Morskiego Oka wygląda i że konie nie mają się źle – wskazał Ziobrowski. Zwrócił uwagę, że od 1 września na drodze do Morskiego Oka nie pojawią się jeszcze nowe busy elektryczne. – W poniedziałek podpisałem umowę na dostawę kolejnych 16 busów elektrycznych. Z treści umowy wynika, że te busy będą dostarczone w ciągu 10 miesięcy – poinformował. – Obecnie przetestujemy, jak ta usługa będzie wyglądała bez busów elektrycznych – dodał.

Morskie Oko Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Do pilotażu przygotowują się również przewoźnicy. Prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Andrzej Mąka poinformował, że w pierwszym etapie zmniejszona zostanie liczba wozaków. – Przygotowujemy się do pilotażowego testu. Zmniejszymy grupę wozaków i nie będzie to tak jak dotychczas 30 wozaków, tylko 20 wozaków przez 10 dni, a później wyjdzie następna grupa – powiedział. Szlak z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka jest najpopularniejszym szlakiem turystycznym w polskich Tatrach. W ubiegłym roku wędrowało nim ponad milion turystów.