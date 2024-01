Silny wiatr wstrzymał kursowanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch

czytaj dalej

Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że jego ugrupowanie nie poprze wniosku o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. - To, co zrobił pan Grzegorz Braun jest karygodne. Odpowiedzialność polityczną bierze za to formacja, która wystawiła go w wyborach, ale nie uważam, że trzeba karać pana marszałka Bosaka - przekazał lider ludowców.