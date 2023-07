Seria akcji ratunkowych w Tatrach, na szlakach tłumy turystów

Turysta potknął się na kamieniu i spadł

W Tatrach śnieg. Aktualne warunki

W Tatrach panują letnie warunki, co oznacza, że ruch na szlakach jest większy niż zazwyczaj. Kulminacja zatłoczenia przypadła na weekend, jednak również w poniedziałek góry nie są puste. "W Tatrach panuje bardzo duży ruch turystyczny. W miejscach wyposażonych w sztuczne ułatwienia (łańcuchy) tworzą się kolejki, co może wydłużyć czas trwania wycieczki. Należy wziąć to pod uwagę przy planowaniu trasy. Zalecamy zakup biletów wstępu online, ponieważ kolejki tworzą się również do kas biletowych" - czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego.