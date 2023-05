Seria akcji ratunkowych w Tatrach. TOPR: turyści byli nieprzygotowani, źle planowali wycieczki

czytaj dalej

Imran Khan, były premier Pakistanu sprawujący władzę do kwietnia 2022 roku, został we wtorek zatrzymany pod zarzutem korupcji. Doprowadziło to do starć jego zwolenników z funkcjonariuszami policji na ulicach pakistańskich miast. Są ranni. Pojawiają się doniesienia o ograniczeniach w dostępie do internetu. W środę zamknięte mają być niektóre szkoły.