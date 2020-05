Tatrzański Park Narodowy od poniedziałku otwiera wszystkie szlaki, rusza też kolejka na Kasprowy

Środki ostrożności

PKL zachęcają turystów do zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej i w biletomatach. W czasie korzystania z przejazdów kolejkami turyści będą musieli zakładać maseczki lub chusty oraz używać rękawic ochronnych.

Przy peronach kolejek będą przygotowane stanowiska do dezynfekcji rąk. Ponadto pracownicy będą przeprowadzali regularną dezynfekcję powierzchni wagonów, uchwytów, poręczy, terminali płatniczych, biletomatów. Punkty gastronomiczne zlokalizowane na Kasprowym Wierchu i Gubałówce będą prowadziły na razie sprzedaż tylko na wynos.

Szlaki w Tatrach otwarte

Od poniedziałku 4 maja zostają też otwarte wszystkie szlaki turystyczne w Tatrach. Wejścia na drogę do Morskiego Oka i do Doliny Kościeliskiej będą jednak limitowane.

- Od 4 maja w związku z rządową polityką łagodzenia obostrzeń ponownie otwieramy Tatrzański Park Narodowy dla ruchu turystycznego. W związku z tym mamy kilka apeli i zaleceń. Będziemy zachęcać turystów do tego, żeby kupowali bilety wstępu na szlaki online. Można to zrobić na przykład za pomocą dwóch aplikacji. Chcemy do minimum wyeliminować punkt styku turysty z naszą obsługą” – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.