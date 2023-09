Turyści potykali się, spadali i chorowali. TOPR podsumował wakacje

- Najczęstszą przyczyną wypadków były poślizgnięcia i potknięcia - jest to mniej więcej połowa wszystkich zdarzeń, do których byliśmy wzywani. 14 razy doszło do upadków z dużych wysokości. Kolejną przyczyną naszych interwencji były nagłe zachorowania - począwszy od biegunek po zawały, a także alergie, choroby związane z cukrzycą. czy ogólnie z chorobami cywilizacyjnymi - wymienia ratownik TOPR Andrzej Marasek. I dodaje: - 13 akcji dotyczyło udzielania pomocy osobom, które źle oceniły swoją kondycję lub nie były odpowiednio przygotowane i nieodpowiednio wyposażone do górskiej wycieczki.