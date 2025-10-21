Przesłał rodzinie zdjęcie wykonane na szczycie Bystrej i zaginął

Tatry Źródło: Google Maps

Jak poinformowała Horska Zachranna Służba (HZS), Grzegorz Samoder 20 października wyruszył na Bystrą trasą przez Raczkową Dolinę, pozostawiając samochód na parkingu przy wejściu do tej doliny w pobliżu miejscowości Pribylina. Około godziny 13.30 przesłał rodzinie zdjęcie wykonane na szczycie Bystrej. Od tego momentu nie ma z nim kontaktu.

Zawiadomienie o zaginięciu zaniepokojona rodzina złożyła 21 października w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Zaginiony ma około 180 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma brązowe oczy i jest łysy. Znakiem szczególnym jest brązowe znamię po prawej stronie czoła. W dniu zaginięcia ubrany był w niebieską kurtkę sportową, czarną czapkę, szare spodnie trekkingowe i czarne buty. Miał przy sobie szary plecak trekkingowy.

Wieczorem we wtorek tatrzańscy ratownicy ze Słowacji i Polski przerwali poszukiwania. Akcja ma być wznowiona w środę o świcie - poinformowała Horska Zachranna Służba (HZS).W działaniach uczestniczą słowaccy ratownicy HZS i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Zakopanego.

Służby apelują do turystów, którzy byli w poniedziałek na Bystrej i mogli widzieć poszukiwanego, o kontakt.

"Wszelkie informacje dotyczące zaginionego prosimy przekazywać na numer alarmowy 112, 47 833 4630 (oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu), 18 206 34 44 (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) lub 18300 (Horská záchranná služba). Każda informacja może przyczynić się do odnalezienia zaginionego" - informuje nowosądecka policja.

Warunki turystyczne w Tatrach są niekorzystne. Powyżej górnej granicy lasu, na szlakach zalega śnieg, który miejscami jest twardy i zmrożony. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr oraz niski pułap chmur ograniczający widzialność.

