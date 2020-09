Po schodach, drabinkach, aż na sam szczyt. Przyjaciele wnieśli Andrzeja na Rysy

Andrzej cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, porusza się na wózku inwalidzkim. Dzięki zaangażowaniu przyjaciół może spełniać swoje marzenia i zdobywać szczyty gór. W sobotę wnieśli go na Rysy.

Dzięki pomocy znajomych Andrzej zdobył już siedem szczytów, jednak Rysy wciąż pozostawały poza jego zasięgiem. Marzył o nich od dwóch lat. Aż do soboty, kiedy przyjaciele wnieśli go na tę liczącą 2499 m n.p.m. górę. Dla niepełnosprawnego to wyjątkowe przeżycie, ponieważ Andrzej z powodu swojej choroby ma inną percepcję otwartej przestrzeni.