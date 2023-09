Po trzech latach otworzą Jaskinię Mroźną, ale już bez oświetlenia

Jaskinia Mroźna w Tatrach zostanie w poniedziałek (4 września) ponownie otwarta po trwającym trzy lata remoncie. Zlikwidowano w niej sztuczne oświetlenie, dlatego zwiedzający będą musieli wyposażyć się w latarki. "Wyremontowaliśmy wrota wejściowe i wyjściowe, pozostawiając otwory wlotowe dla nietoperzy (...). Wyremontowaliśmy też szlak dojściowy i zejściowy" - informuje Tatrzański Park Narodowy.

Po trwającym trzy lata remoncie, w poniedziałek, 4 września, ponownie zostanie otwarta Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach. W jaskini zlikwidowano sztuczne oświetlenie, dlatego zwiedzający będą musieli wyposażyć się w latarki.

Mroźna była do tej pory jedyną sztucznie oświetloną jaskinią w polskich Tatrach, a do jej zwiedzania nie była potrzebna indywidualna latarka. Po remoncie sztuczne oświetlenie zostało zlikwidowane, dlatego teraz do zwiedzania konieczna jest latarka i zalecany jest kask. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy (TPN), na miejscu będzie można bezpłatnie wypożyczyć latarkę - czołówkę, ale ich liczba będzie ograniczona.

Jaskinia Mroźna w Tatrach przed remontem Danuta Wojciechowska, TPN

Jaskinia Mroźna po remoncie. Godziny otwarcia, cennik

"W ostatnim czasie wyremontowaliśmy wrota wejściowe i wyjściowe, pozostawiając otwory wlotowe dla nietoperzy. Zlikwidowaliśmy okablowanie i sztuczne oświetlenie w jaskini. Wyremontowaliśmy też szlak dojściowy i zejściowy o długości prawie półtora kilometra, a także zabezpieczyliśmy go przed obrywami skalnymi" - czytamy w komunikacie TPN. Koszt remontu Jaskini Mroźnej oszacowano na ponad 4,5 miliona złotych.

Jaskinię Mroźną będzie można zwiedzać codziennie w godzinach od 9 do 17. Chętni będą musieli wykupić dodatkowy bilet w cenie 9 złotych za osobę, oprócz wejściówki do TPN. Dzieci do lat siedmiu będą miały darmowe wejście. Bilety do Jaskini Mroźnej będzie można kupić w punkcie wejściowym do Doliny Kościeliskiej, online za pośrednictwem strony internetowej TPN lub przy samym wejściu do jaskini.

Temperatura w Jaskini Mroźnej jest stała i wynosi 10 stopni Celsjusza, dlatego zwiedzający powinni mieć ciepłe ubranie.

Historia Jaskini Mroźnej

Mroźna jest najczęściej odwiedzaną przez turystów jaskinią w polskich Tatrach i jedną z sześciu jaskiń udostępnionych do zwiedzania. Trasa przejścia przez jaskinię liczy ponad 400 m, a wędrówka przez nią trwa około 30-40 minut. Długość korytarzy wynosi ok. 773 m. Otwór wejściowy znajduje się na wysokości ok. 1100 m n.p.m., a wyjściowy – ok. 1112 m n.p.m.

Jaskinię Mroźną odkryli w 1934 r. Stefan Zwoliński i Tadeusz Zahorski. Odkrywcy początkowo myśleli, że ma tylko kilkadziesiąt metrów długości. W następnych latach przekopano zawaliska i zamulone przejście do dalej położonych partii, na końcu których udało się odsłonić drugie wejście do jaskini. W lipcu 1953 roku Jaskinię Mroźną otwarto dla ruchu turystycznego. Początkowo zwiedzanie odbywało się przy świetle lamp karbidowych, a pod koniec lat 50. zainstalowano w niej oświetlenie elektryczne.

Warunki w Tatrach. Niedziela, 3 września

Przyrodnicy z TPN ostrzegają w niedzielnym komunikacie turystycznym, że warunki na korzystanie z przyrody Tatr są niekorzystne.

"Na szlakach jest mokro i bardzo ślisko, a na odcinkach leśnych zalega błoto i występują kałuż. Dodatkowym utrudnieniem w partiach graniowych jest niski pułap chmur, który może ograniczać widzialność i doprowadzić do pobłądzeń" - czytamy w komunikacie parku.

Przyrodnicy podkreślają, że na szlaku pomiędzy Halą Ornak a Przełęczą Iwaniacką są uszkodzone poręcze mostków. "Do czasu wymiany należy zachować szczególną ostrożność" - ostrzegają pracownicy TPN.

