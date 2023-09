Turystka zginęła w Tatrach, była pod opieką przewodniczki. Oświadczenie przewodników tatrzańskich

czytaj dalej

To ewidentnie decyzja dowódcy. Nie mamy informacji, dlaczego podjął takie czynności, bo jest to niewspółmierne w mojej ocenie do skali zagrożenia - mówił w TVN24 Kamil Całek, były podoficer Komendy Stołecznej Policji komentując interwencję policji wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej. Została siłą doprowadzona do radiowozu przez policjantów i do niego wciągnięta. - Nawet przyjmując narrację, że popełniała wykroczenie z artykułu 51. Kodeksu wykroczeń, to pamiętajmy, że poseł posiada jednak immunitet parlamentarny - powiedział Całek.