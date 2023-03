Zamknięte trasy narciarskie i wspinaczkowe pod Rysami. Powodem "szczególny czas w życiu sokołów"

czytaj dalej

We wtorek późnym wieczorem policjanci zablokowali drogę przy komendzie w Łomży (woj. podlaskie) i ruszyli w pościg za 36-letnim mężczyzną, który najpierw sam do nich przyszedł, później zrobił awanturę, a na koniec zaczął uciekać. Mundurowi podejrzewają, że to on podpalił auto w pobliskiej miejscowości i zapowiadają, że mężczyzna usłyszy pięć zarzutów.