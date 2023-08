Turyści utknęli na Granackiej Przełęczy. Nocna akcja ratowników

TOPR: turyści nie byli odpowiednio przygotowani

- Granacka Przełęcz to teren trudny. Dwójka turystów siedziała tam w ciemności i w deszczu oczekując na pomoc. Byli wychłodzeni i przemoczeni. Do poszkodowanych udało się pięciu ratowników. Zostali sprowadzeni najpierw nad Czarny Staw Gąsienicowy, później do schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej i dalej samochodem terenowym zostali zwiezieni Zakopanego - relacjonował ratownik dyżurny.