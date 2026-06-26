Kraków Niecodzienny widok na wysokogórskim szlaku. Wspinacze stanęli oko w oko z niedźwiedziem Oprac. Natalia Grzybowska |

Niecodzienny widok na wysokogórskim szlaku. Wspinacze stanęli oko w oko z niedźwiedziem Źródło wideo: Szymon Stoch Źródło zdj. gł.: Szymon Stoch

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Przewodnik tatrzański Szymon Stoch opublikował w piątek w mediach społecznościowych serię nagrań z niecodziennego spotkania na szlaku prowadzącym na Rysy, które miało miejsce tego samego dnia o poranku. Widać na nich niedźwiedzia brunatnego, który znalazł się zaledwie kilkanaście metrów od grupy wspinaczy.

Jak oszacował autor filmików, do zdarzenia doszło na wysokości około 2351 m n.p.m. Na widok zwierzęcia przewodnik zachował spokój i poinstruował współtowarzyszy, by nie wykonywali gwałtownych ruchów. Niedźwiedź, zaskoczony obecnością ludzi, przez chwilę pełen niepokoju poruszał się po śniegu i lodzie, ryzykując upadek. Ostatecznie bezpiecznie oddalił się od wspinaczy, wybierając inną drogę.

Groźne incydenty należą do rzadkości

Z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wynika, że w polskich Tatrach stale lub czasowo bytują co najmniej 64 niedźwiedzie brunatne. Choć najczęściej przebywają one w zalesionych partiach Tatr, zdarza się, że pojawiają się także na wysokogórskich szlakach.

Gdy spotkamy niedźwiedzia na szlaku, najważniejsze jest zachowanie spokoju - zwierzę zwykle jest równie zaskoczone jak człowiek i nie chce atakować. Nie należy uciekać ani podchodzić, tylko powoli oddalać się w przeciwnym kierunku, unikając robienia zdjęć z bliska.

W razie ataku zaleca się położenie na ziemi, osłonięcie głowy i pozostanie nieruchomo - to często wystarcza, by niedźwiedź odszedł. Eksperci z TPN podkreślają też, że choć takie spotkania w Tatrach są dość częste, groźne incydenty zdarzają się bardzo rzadko.

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