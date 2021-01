Turyści porwani przez lawinę, trudne warunki w Tatrach

Z uwagi na silny wiatr ratownicy nie mogli dotrzeć do poszkodowanych przez lawinę śmigłowcem. Na pomoc wyruszyły trzy piesze ekipy. Wykorzystując okno pogodowe, ratownicy przed zmrokiem już na pokładzie śmigłowca przetransportowali ranną do szpitala. Wrota Chałubińskiego to wąska przełęcz w głównej Grani Tatr w rejonie Morskiego Oka.