Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Łamią zakazy, publikują filmy, niszczą przyrodę. Plaga w Tatrach

|
Turyści kąpią się w jeziorach i pod wodospadami w Tatrach
Weszli do jeziora i pod wodospad w Tatrach
Źródło wideo: TATRY
Źródło zdj. gł.: TATRY
Kąpiel pod wodospadem, pływanie w górskim jeziorze, samochód nad Morskim Okiem - takie nagrania z Tatr tylko w ostatnich tygodniach obiegły internet. Dla efektownych zdjęć i filmów turyści łamią przepisy, narażając cenne ekosystemy i siebie na niebezpieczeństwo.

W mediach społecznościowych regularnie pojawiają się nagrania turystów łamiących przepisy obowiązujące w Tatrach. W ostatnich miesiącach internauci publikowali filmy pokazujące m.in. kąpiele w górskich jeziorach, wchodzenie pod wodospady, pływanie łodzią po chronionych akwenach, wjazdy samochodami w miejsca niedozwolone czy biwakowanie poza wyznaczonymi obszarami. Na jednym z najnowszych nagrań widać mężczyznę kąpiącego się pod wodospadem, na innym turystę pływającego w górskim jeziorze. Takie zachowania są zabronione zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie Tatr.

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz słowackiego parku przypominają, że grożą za to wysokie kary, a podobne działania mogą szkodzić przyrodzie i stwarzać zagrożenie dla samych turystów.

Turysta złamał zakaz i wszedł pod wodospad w Tatrach
Turysta złamał zakaz i wszedł pod wodospad w Tatrach
Źródło zdjęcia: TATRY

Dla zdjęcia lub filmu łamią obowiązujące zakazy

Nagrania szybko zdobywają popularność w internecie. Zdaniem przyrodników problem nasila się od kilku lat, a część odwiedzających góry jest gotowa łamać przepisy, by zrobić efektowne zdjęcie lub film do mediów społecznościowych.

- W ostatnich latach odnotowujemy coraz częstsze przypadki niewłaściwego zachowania odwiedzających, motywowanego chęcią zrobienia atrakcyjnych zdjęć lub nagrań wideo na potrzeby mediów społecznościowych. Chodzi nie tylko o wchodzenie do jezior i wodospadów, ale także o schodzenie z oznakowanych szlaków turystycznych, poruszanie się po obszarach objętych zakazem zgodnie z regulaminem TANAP-u oraz przeszkadzanie dzikim zwierzętom - informuje Jarka Hlaváčová, rzeczniczka słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP).

Turysta pływał w tatrzańskim jeziorze
Turysta pływał w tatrzańskim jeziorze
Źródło zdjęcia: TATRY

- Takim zachowaniom sprzyjają upalne dni i dobra pogoda. Trudno jednak jednoznacznie określić skalę zjawiska oraz trend, ponieważ bardzo często wejście do wody czy "moczenie nóg" nie są zgłaszane straży parku. Zdjęcia i filmy publikowane w mediach społecznościowych mogą zachęcać innych do naśladowania takich zachowań - informuje Grzegorz Lorek z działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego.  

Przedstawiciele parku przypominają o zakazie kąpieli w akwenach. - Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz kąpieli w jeziorach, stawach i potokach. Dotyczy to również rejonu wodospadów. Zakaz wynika z ustawy o ochronie przyrody i służy ochronie cennych, wrażliwych ekosystemów wodnych - wyjaśnia Lorek.

W Polsce straż parku może nałożyć mandat do 500 złotych, a w przypadku kilku wykroczeń do 1000 złotych. - Sprawa może również zostać skierowana do sądu, który może nałożyć grzywnę do 5000 złotych - informuje pracownik działu edukacji TPN.  

Podobne przepisy i zakaz kąpieli obowiązują też na Słowacji. Tam kary są jeszcze wyższe. - Strażnicy przyrody mogą zdecydować o upomnieniu lub nałożeniu grzywny w trybie natychmiastowym w wysokości do 300 euro, albo przeprowadzić postępowanie w sprawie wykroczenia z możliwością nałożenia grzywny w wysokości do 3319,39 euro - wyjaśnia Hlaváčová.

Klatka kluczowa-550465
Turysta pływał w zbiorniku wodnym w Tatrach
Źródło: TATRY

Nawet jeśli turysta nie został zatrzymany podczas pobytu w górach, nie oznacza to, że uniknie odpowiedzialności. Od marca w Tatrzańskim Parku Narodowym działa specjalnie wyznaczony strażnik, którego zadaniem jest monitorowanie mediów społecznościowych i wyszukiwanie zdjęć oraz nagrań przedstawiających łamanie przepisów. Jeśli na podstawie publikowanych materiałów uda się ustalić tożsamość sprawcy, park - we współpracy z policją - może wszcząć postępowanie i wyciągnąć konsekwencje już po powrocie turysty z Tatr.

CZYTAJ WIĘCEJ: Mandat za zdjęcie z Tatr? Strażnik będzie śledził media społecznościowe

Niektóre przypadki kończą się znacznie poważniejszymi konsekwencjami niż mandat. Głośno było pod koniec maja o ukraińskim influencerze Andriyu Gavrylivie, który opublikował w mediach społecznościowych nagrania z przejazdu sportową Corvettą nad Morskie Oko. Wjazd prywatnych pojazdów na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego jest zabroniony. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i ukarany mandatem oraz punktami karnymi. Po ujawnieniu okoliczności sprawy wszczęto także procedurę administracyjną, w wyniku której otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu do Polski i państw strefy Schengen.

Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Źródło zdjęcia: tiktok.com/@gavryliv.andriy

Zbiorniki wodne wymagają szczególnej ochrony

Górskie potoki, wodospady i jeziora są bardzo zimne nawet podczas upałów, dlatego zakaz ma chronić nie tylko przyrodę, ale również ludzi. - Wejście do tak zimnej wody przy takich upałach może spowodować szok termiczny - mówi Rafał Mikler z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dodatkowo śliskie kamienie i silny nurt potoków zwiększają ryzyko poślizgnięć, urazów i niebezpiecznych upadków. Równie ważna jest ochrona ekosystemów.

- Tatrzańskie jeziora, stawy i potoki to bardzo delikatne ekosystemy. Są zimne, ubogie w składniki odżywcze i rozwijają się w nich organizmy przystosowane do specyficznych, wysokogórskich warunków. Nie można traktować ich jak zwykłych miejsc rekreacji. Wchodzenie do wody oznacza wnoszenie do niej tego, co mamy na skórze, ubraniu czy obuwiu: potu, kosmetyków, filtrów UV, pozostałości detergentów czy mikrocząstek z odzieży - mówi Tomasz Skrzydłowski z działu edukacji TPN.

- Wchodzenie ludzi do wody może zakłócić naturalne procesy, uszkodzić roślinność brzegową, przynieść do wody niepożądane substancje, takie jak kremy do opalania czy kosmetyki, oraz przeszkadzać zwierzętom żyjącym w tych biotopach. Powtarzające się naruszanie zasad powoduje powstawanie wydeptanych ścieżek poza szlakami turystycznymi oraz degradację chronionych siedlisk - podkreśla rzeczniczka TANAP.

Turysta wszedł pod wodospad w Tatrach
Turysta wszedł pod wodospad w Tatrach
Źródło zdjęcia: TATRY

Według przyrodników, problemem nie są wyłącznie osoby wchodzące do wody. Wokół popularnych jezior, stawów i potoków coraz częściej pojawiają się także śmieci pozostawiane przez turystów. Opakowania po jedzeniu, butelki, puszki czy chusteczki higieniczne nie tylko szpecą krajobraz, ale mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt i zanieczyszczać wodę.

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego na co dzień spotykają się także z innymi incydentami, które są zakazane. - To schodzenie z oznakowanych szlaków turystycznych, poruszanie się poza wyznaczonymi trasami, wchodzenie na tereny zamknięte lub objęte zakazem wstępu, kąpanie się w zbiornikach wodnych, swobodne wyprowadzanie psów bez przestrzegania obowiązujących zasad, nielegalne rozbijanie namiotów i biwakowanie, rozpalanie ognisk poza wyznaczonymi miejscami, pozostawianie śmieci oraz płoszenie dziko żyjących zwierząt - zaznacza Jarka Hlaváčová.

Turysta pływał w zbiorniku wodnym w Tatrach
Turysta pływał w zbiorniku wodnym w Tatrach
Źródło zdjęcia: TATRY

Po polskiej stronie dochodzi do podobnych przewinień. - Często stwierdzane są wjazdy pojazdami w miejsca niedozwolone, nieuprawnione loty dronami oraz wprowadzenie psów na teren TPN - twierdzi Grzegorz Lorek.

Strażnicy przyrody zazwyczaj najpierw zwracają uwagę turystom i nakazują zaprzestanie niewłaściwego zachowania. Jeśli jednak osoba nie stosuje się do poleceń lub wykroczenie jest poważniejsze, może zostać ukarana mandatem albo skierowana do dalszego postępowania.

Biwakowanie w Tatrach
Biwakowanie w Tatrach
Źródło zdjęcia: TATRY

Jak zachowywać się w górach?

Przedstawiciele obu parków narodowych apelują o zdrowy rozsądek i przestrzeganie zasad.

- Najważniejsze jest odpowiedzialne korzystanie z udostępnionych szlaków i stosowanie się do komunikatów TPN. W terenie oznacza to poruszanie się wyłącznie wyznaczonymi szlakami, zabieranie śmieci ze sobą, zachowanie dystansu wobec dzikich zwierząt i pozostawienie przyrody w takim stanie, w jakim ją zastaliśmy - podkreśla Grzegorz Lorek.

Podobny apel płynie ze słowackiej strony.

Łódź na środku Capiego Stawu po słowackiej stronie Tatr
Łódź na środku Capiego Stawu po słowackiej stronie Tatr
Źródło zdjęcia: TATRY

- Każdy odwiedzający swoim zachowaniem przyczynia się do ochrony wyjątkowej przyrody Tatr - dodaje pracownica słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
40 min
pc
Pisała do papieża. "Nie wiedziała, że skrywał jeden z największych sekretów świata"
Marcin Gutowski
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Tagi:
TatryTatrzański Park NarodowyGóry
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Polacy zdominowali kwalifikacje w Malilli
EUROSPORT
Burza
Gdzie jest burza? Wyładowania suną nad Polską
METEO
imageTitle
Uczestnik mundialu nie żyje. Wielka strata dla reprezentacji
EUROSPORT
Pociąg PKP Intercity
Awaria pociągu i przesiadka 450 pasażerów
Działdowo
Teren w okolicach stawów w Głoskowie
Chcą budować osiedle w pobliżu stawów. "Absurdalny pomysł"
Głosków
Na jadących rowerzystów spadło drzewo
Na jadących rowerzystów spadło drzewo
Bukowina Tatrzańska
Liberland
Liberland. Niezależne "państwo" miliarderów w środku Europy
BIZNES
24-latka ukradła "Szermierzowi" szpadę
24-latka ukradła "Szermierzowi" szpadę
Wrocław
Ewakuacja z zalanego obozu Camp Taum Sauk w stanie Missouri
Powódź na obozie. Ewakuowano 200 osób
METEO
imageTitle
To on ma zastąpić Rashforda. Barcelona finalizuje transfer
EUROSPORT
chiny
Chiny zakazują eksportu kluczowego pierwiastka
BIZNES
1 godz 1 min
Donald Tusk
Dla Tuska "byłaby to osobista porażka"
Podcast polityczny
imageTitle
Wielokrotny mistrz świata mówi pas. "Mogę odejść w spokoju"
EUROSPORT
Zestaw do herbaty z przedmiotami zdrowotnymi na drewnianym stole w ciągu dnia, z imbrykiem, kubkiem, lekami i świeżymi owocami
Groźna bakteria w suplemencie diety
BIZNES
Buty "do chodzenia po wodzie". Innowacja "prosto z Chin"?
Buty "do chodzenia po wodzie". Innowacja "prosto z Chin"?
Zuzanna Karczewska
Radruż. Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA
Nawrocki: nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć
Polska
48 min
pc
"Nie ma czegoś takiego jak dieta cud, nie ma diety optymalnej dla wszystkich"
Wywiad medyczny
Policjanci zatrzymali kierowcę i pasażera
Próba ucieczki i zamiana miejscami. Byli nietrzeźwi i wieźli dzieci
Mazowieckie
shutterstock_1780578986
"Stają się standardem i wcale nie dotyczą paragonów grozy"
BIZNES
imageTitle
Wembanyama zdecydował w sprawie przyszłości. Rekordowe pieniądze w tle
EUROSPORT
Samochodem kierował pijany 17-latek
Autem jechało dziewięć osób, cztery z nich na dachu. Zginął 17-latek
Pomorskie
Kopalnia w Lubinie
Wyjątkowo silny wstrząs. Ewakuowano górników
Lubin
Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu do 10 lat więzienia
Po napadzie na sklep przyszedł stawić się na dozór
Lublin
Dostały ostrzeżenie, ale nie wyciągnęły wniosków
Awantura w samolocie na nagraniu. "Panieński mi zje****ś"
Wrocław
Fragment puszczy po wycinkach z 2017 roku
Jest akceptacja UNESCO. Puszcza Białowieska ma w końcu plan. Nie wszyscy są zadowoleni
Białystok
imageTitle
Starcie najwyżej rozstawionych. Kiedy i o której godzinie finał Wimbledonu?
EUROSPORT
imageTitle
Legenda nawołuje do zwolnienia Ancelottiego. "Mecz z Norwegią był hańbą"
EUROSPORT
Tatry, widok na Zawrat i świnicę z Orlej Perci
Wędrowali po Tatrach, korzystając z AI. Utknęli
METEO
shutterstock_2610989111
Znalazła torbę z pieniędzmi, miasto nie chciało jej oddać. Jest decyzja sądu
BIZNES
imageTitle
"Przynajmniej jeszcze raz". Pytanie o przyszłość Djokovicia
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica