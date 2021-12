Tatry. Konie z saniami bez furmana gnały trasą do Morskiego Oka. Turyści uciekali w panice

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 grudnia, około południa. Trasą z Morskiego Oka do Palenicy Białczańskiej gnały spłoszone konie z saniami. Bez woźnicy. Na nagraniu jednego z turystów, który akurat szedł trasą, widać, jak przerażeni ludzie uskakują w popłochu z drogi.

Jak później się okazało, konie stały na Polanie Włosienicy i tam coś je spłoszyło. Pogalopowały w dół trasy. – Ta sytuacja była szalenie niebezpieczna – komentuje Anna Płaszczyk z Fundacji Viva! – Na trasie leży śnieg i nie słychać pędzących koni tak dobrze, jak przy gołym asfalcie. Dodatkowo ogromne zaspy na poboczach uniemożliwiały turystom idącym szlakiem sprawną ucieczkę. No i dodatkowo, co chyba najważniejsze, sanie nie mają hamulców, więc koni nic nie było w stanie zatrzymać. A furmana na saniach nie było – tłumaczy.

To kolejna taka sytuacja na tej trasie, podkreślają aktywiści Vivy. W czerwcu 2020 roku na tym samym postoju spłoszyły się konie zaprzężone do wozu. Wtedy również furmana nie było na wozie. Tamten wypadek skończył się dla jednego z koni tragicznie – w wyniku doznanych obrażeń musiał zostać zabity.

Fundacja po raz kolejny apeluje do Tatrzańskiego Parku Narodowego o likwidację transportu konnego do Morskiego Oka. – Co jeszcze musi się stać, by Tatrzański Park Narodowy podjął jedyną słuszną decyzję i zlikwidował ten anachroniczny transport? Konie cierpiące na tej trasie to dla TPN od lat zbyt mało. Czy musi zginać jakiś przypadkowy turysta, by urzędnicy się ocknęli? – pyta wiceprezeska Fundacji Viva!, Anna Zielińska.