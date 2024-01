Na Kasprowy Wierch tylko pieszo. Usterka najsłynniejszej tatrzańskiej kolejki

Na Kasprowy tylko na nogach

Kursują natomiast kolejki krzesełkowe w dolinach Gąsienicowej i Goryczkowej, a trasy narciarskie ze szczytu Kasprowego Wierchu do obydwu dolin są otwarte. Narciarze jednak muszą dotrzeć do stacji kolejek pieszo lub na nartach skiturowych. Aby dotrzeć do kolejki w Dolinie Goryczkowej, należy wyruszyć z Kuźnic zielonym szlakiem - szacunkowy czas dotarcia to ok. 45 min. Do wyciągu w Dolinie Gąsienicowej można dotrzeć również z Kuźnic w ok. 1 godz. 30 min. kilkoma szlakami: szlakiem żółtym przez Dolinę Jaworzynki, niebieskim przez Boczań lub szlakiem narciarskim przez Nosalową Przełęcz.