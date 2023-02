Ratownik TOPR zginął podczas akcji. Jego córka po latach pisze do turystów

Po raz pierwszy w historii Tatrzański Park Narodowy zamknął dla turystów cały obszar Tatr ze względu na panujące tam skrajnie trudne warunki i zagrożenie lawinowe. Do osób, które ignorują zakaz i ostrzeżenia, z osobistym apelem zwróciła się w mediach społecznościowych Anna Wesołowska, córka ratownika TOPR, który 22 lata temu stracił życie, ratując turystów, których zasypała lawina.

W Tatrach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. W związku z ekstremalnie trudnymi warunkami władze Tatrzańskiego Parku Narodowego, na wniosek Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zamknęły dla turystów cały obszar polskich Tatr.

Nie wszyscy jednak stosują się do ograniczeń i ostrzeżeń. Na przykład w sobotę ratownicy TOPR sprowadzali ze stoku wyczerpanego narciarza, który nie był w stanie ani zjechać, ani iść pod górę. Był wyziębiony, trafił do szpitala.

Córka zmarłego ratownika TOPR zwróciła się do nieodpowiedzialnych turystów

W niedzielę głos na temat nierozważnych zachowań turystów zabrała Anna Wesołowska, córka tragicznie zmarłego ratownika TOPR. Marek Łabunowicz, przez przyjaciół nazywany Mają, oraz Bartek Olszański zginęli w 2001 roku podczas akcji ratunkowej. Nieśli pomoc turystom, którzy - mimo lawinowej "trójki" - poszli w góry i zostali przysypani przez lawinę. Marek, ojciec trzyletniej wówczas Anny, miał 29 lat. Bartek - 24 lata.

Tragicznie zmarły ratownik TOPR Marek Łabunowicz i jego córka Anna archiwum prywatne Anny Wesołowskiej

Anna Wesołowska zaznacza, że wahała się, czy publikować swoje przemyślenia. Zdecydowała się na to, by przestrzec osoby, które mogłyby wyjść na szlak pomimo ostrzeżeń i zakazu.

"Lawinowa 4. Koniec skali lawinowej w Tatrach (5 u nas nie występuje). Zamknięte szlaki. Chcesz ryzykować? Proszę bardzo - idź. Ale nie wzywaj pomocy! Jeśli idziesz to na własną odpowiedzialność. Ponieś konsekwencje decyzji" - pisze Wesołowska.

"Przez takich jak ty zginął mój tata"

Córka TOPR-owca zaznacza, że czwarty stopień zagrożenia lawinowego jest najwyższym możliwym w polskich górach. "Chcesz ryzykować? Proszę bardzo - idź. Ale nie wzywaj pomocy! Jeśli idziesz to na własną odpowiedzialność. Ponieś konsekwencje decyzji. W takiej sytuacji, jak jest obecnie, TOPR powinien mieć wolne, skoro szlaki są zamknięte w domyśle nikogo nie powinno tam być. Powinni odpoczywać, zbierać siły i spędzać czas z rodziną" - czytamy we wpisie.

"Ratownicy też mają rodziny, i wiesz co? Przez takich ... (tu wstaw sobie sam odpowiednie słowo) ratownicy ryzykują życiem. Możesz zniszczyć życie im i ich rodzinom - sobie jak chcesz - to proszę. Ale innym nie masz prawa!" - dodaje.

"Czy mogę cie oceniać? Pewnie nie, ale twoje zachowanie jak najbardziej - przez takich jak ty, zginął mój tata - Marek Łabunowicz Maja. Poszedł innym ratować życie i już nie wrócił. Taki jak ty zniszczył moje dzieciństwo, zrobił rany na całe życie. Jesteś samobójcą? Śmiało - idź. Ale nie powinieneś liczyć, że ktoś po Ciebie przyjdzie..." - napisała na Facebooku Wesołowska.

Córka ratownika proponuje, by osoby, które poszły w góry mimo zakazów były surowo karane.

Córka zmarłego ratownika: co innego to wezwać pomoc do nagłego wypadku, a co innego wejść na zamknięty szlak

Za interwencje ratowników górskich płaci się na przykład na Słowacji, gdzie z pomocą turystom ruszają ratownicy Horskiej Zachrannej Służby. Naczelnik polskiego TOPR Jan Krzysztof opowiadał się w mediach przeciwko takiemu rozwiązaniu. Jego pogląd podziela także córka Marka Łabunowicza.

- Mogłoby to doprowadzić do jeszcze większych tragedii. Ludzie uciekając od odpowiedzialności finansowej mogą znaleźć się w jeszcze gorszej sytuacji, tak jak to bywało w Alpach, gdy mężczyzna uciekał przed ratownikami, żeby nie płacić za akcję ratunkową - przypomniała Wesołowska w rozmowie z tvn24.pl.

Córka zmarłego ratownika TOPR oceniła, że wezwać pomoc do nagłego wypadku, który może zdarzyć się każdemu, jest czymś zupełnie innym niż "wejść na zamknięty szlak, igrać ze śmiercią i oczekiwać pomocy". - Przy takim łamaniu zakazów powinny być surowe kary finansowe, poniesienie odpowiedzialności za narażenie życia i zdrowia ratowników, a w przypadku, kiedy dojdzie do tragedii, płacenie odszkodowania rodzinom ratowników - powiedziała nam Wesołowska.

Dodała, że decyzja o zamknięciu Tatr z powodu panujących warunków jest słuszna "i powinna zostać uszanowana przez wszystkich, bez wyjątku".

Trudne warunki w Tatrach. TOPR ostrzega

Czwarty stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że w Tatrach można spodziewać się "lawin samoistnych". Na przykład w rejonie popularnego wśród turystów Morskiego Oka zeszła w niedzielę lawina "gigantycznych rozmiarów" - Las w tym rejonie właściwie przestał istnieć. Drzewostan jest wyłamany po Rybi Potok. Czoło lawiny ma wysokość około 8 do 10 metrów, a jej szerokość to około 100 do 150 metrów - powiedział Grzegorz Bryniarski, leśniczy z rejonu ochronnego Morskie Oko.

Rejon Morskiego Oka w poniedziałek przed godziną 14 pogoda.topr.pl

"Pokrywa śnieżna na większości stromych stoków jest słabo związana. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy małym obciążeniu dodatkowym na wielu stromych stokach" - czytamy na stronie TOPR.

