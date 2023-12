W Tatrach ma ruszyć budowa stoku. Aktywiści chcą ją powstrzymać

Obrońcy przyrody złożyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu wniosek o wstrzymanie decyzji pozwalającej na przywrócenie trasy narciarskiej na zboczu Nosala w Zakopanem. Ich zdaniem zagrozi to przyrodzie.

Aktywiści: decyzja narusza prawo

TPN "najlepszym gwarantem ochrony przyrody"

Zdaniem sportowców mający powstać na Nosalu stok narciarski dla zawodników, to kluczowa inwestycja dla rozwoju narciarstwa i możliwość powrotu polskich alpejczyków do światowej czołówki. Reaktywacja historycznej trasy na Nosalu wiąże się z dostosowaniem do standardów Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), czyli poszerzeniem trasy zjazdowej co wiąże się z wycinką drzew.